Киев, , 22:14 — REGNUM

Решение действующего украинского президента Владимира Зеленского не проводить в Киеве военный парад на День независимости сильно расстроило экс-президента Украины Петра Порошенко, о чём он рассказал 9 июля в эфире телеканала «Прямой».

Мощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, по мнению Зеленского, такой парад является слишком дорогостоящим, а эти деньги лучше раздать военным в виде денежных премий.

Однако Порошенко заявил, что таким образом украинский народ лишится возможности «отдать дань уважения своей армии».

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