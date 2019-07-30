Вашингтон, , 22:39 — REGNUM

Генерал ВВС Джон Хайтен, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Объединенного комитета начальников штабов (JCS), отрицает обвинения в сексуальных домогательствах, 30 июля передает агентство Reuters.

Джон Хайтен (cc) Halifax International Security Forum

«Ничего такого не было, никогда!» — заявил Хайтен на слушаниях в Конгрессе США.

Хайтен также пообещал на посту главы JCS поддержать реформы, направленные на борьбу с сексуальным насилием в армии.

Хайтен был обвинен в харассменте полковником Кэтрин Сплетстосер. Бывшая подчиненная Хайтена утверждает, что генерал насильно целовал её, лапал и тому подобное.

Следственная группа ВВС США не подтвердила обвинения. Комитет сената по вооруженным силам также заявил о невиновности генерала.

«Комитет очень серьезно относится к обвинениям в сексуальном насилии — это недопустимо. Но комитет не будет действовать на основании недоказанных утверждений» , — заявил председатель комитета Джим Инхоф.

В ходе слушаний в Конгрессе генерала поддержала также сенатор Марта Максалли — пилот ВВС США, которая сама подвергалась сексуальным домогательствам в армии.

«Генерал Хайтен невиновен… Сексуальные домогательства происходят в армии. Но в этом случае такого не было» , — уверена Максалли.

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