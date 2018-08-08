Они делают оружие! Американский генерал не считает Россию и Китай друзьями

Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Дружбой нельзя назвать отношения Вашингтона с Москвой, равно как и с Пекином, ведь эти «партнеры» делают опасное для США оружие, заявил американский генерал Джон Хайтен, передает телекомпания CNBC.

Обсуждая геополитический «расклад» военных сил, генерал признал, что США поздно озаботились защитой от гиперзвуковых вооружений: нужно было беспокоиться об этом пять — десять лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хайтен заявил, что российские военные разработки, в том числе гиперзвук — это угроза, но Вашингтон продолжает доминировать в мире как военная держава.

Читайте ранее в этом сюжете: Мы доминируем, мы не боимся... В Пентагоне готовы к угрозам России