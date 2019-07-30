Варшава, , 15:38 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит Польшу с 31 августа по 3 сентября, заявил 30 июля глава кабинета польского лидера Кшиштоф Щерский.

«Первого сентября он (Трамп) примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве"‎, — заявил Щерский Польскому агентству печати.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятие также были приглашены члены НАТО, Евросоюза, а также Восточного партнерства и Белоруссия.

При этом Россию на это мероприятие не позвали. В качестве причины Варшава назвала «якобы нарушения СССР международного права в 1939 году».

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