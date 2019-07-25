Москва, , 03:54 — REGNUM

Мероприятия, связанные с 80-й годовщиной Второй Мировой войны, пройдут в Польше с большим международным размахом. Прилично ли этой стране организовывать этакое «праздничное» мероприятие и стоит ли России огорчаться по поводу неприглашения в число отмечающих, рассказывает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Немецкие мародеры в Польше. 1939

1 сентября сего года в Польше вспомнят начало Второй Мировой войны, причем сделают это в компании представителей стран, чье прямо и косвенное потакание Гитлеру и сделало ту войну неизбежной. Так, приглашенные американцы 5 сентября 1939 года объявили о своем нейтралитете в европейской войне, а англичане и французы войну Германии объявили, но пальцем о палец не ударили, чтобы защитить Польшу. Да и сама Польша неплохо посотрудничала с Гитлером в 1938 году, когда захватила часть Чехословкаии в то время, как гитлеровская Германия захватывала другую ее часть.

Так не стоит ли России вспомнить действительно славную дату, не 1 сентября 1939 года, а 17-е, когда Красная Армия начала освободительный поход по возвращению земель, занятых Польшей в 1919—1921 годах?

Читайте статью Михаила Демурина «1 сентября 1939 года: стоит ли сожалеть, что Россию «не позвали» в Варшаву».