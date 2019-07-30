Анкара, , 15:32 — REGNUM

После приобретения Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» отношения Анкары с Североатлантическим альянсом не ухудшились. Об этом во время визита в Таиланд, где проходит министерское совещание Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«У нас нет проблем с НАТО, вы можете взглянуть на заявления генсека и его заместителя относительно С-400 и других тем», — сказал глава турецкого МИД, отметив, что вопрос с приобретением С-400 в большей степени повлиял на двусторонние отношения с США, чем с НАТО.

Он добавил, что Турция входит в пятёрку стран, которые вносят значительный вклад в Североатлантический альянс.

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Как сообщало ИА REGNUM, поставки компонентов для С-400 в рамках контракта, заключённого между Россией и Турцией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, начались 12 июля. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, их завершение планируется на апрель 2020 года.

Напомним, эта сделка между Москвой и Анкарой вызвала недовольство со стороны Вашингтона, который потребовал отказаться от закупки российских С-400 в пользу американских систем ПВО Patriot. Теперь Вашингтон грозит введением санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), однако сроки, когда будут введены ограничительные меры, не называются.

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