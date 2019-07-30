Москва, , 15:01 — REGNUM

Эксперты активно обсуждают действия оппозиции, выступающих за своих регистрацию представителей, которым было отказано в участии в выборах в Московскую городскую думу.

В субботу, 27 июля, мы уже наблюдали несогласованную акцию, результатом которой стало задержание 1074 человек, около 40 из которых арестованы. Десятки человек получили штрафы от 10 — до 150 тысяч рублей.

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Всего этого могло бы и не быть, если бы акция 27 июля была согласованной. В этом случае отношения между властью и протестующими понятны, и риск провокаций минимизирован.

Но оппозиция снова конфликтует с мэрией — теперь уже по вопросу, где проводить митинг 3 августа под лозунгом «Вернем себе право на выбор — 2» — на «согласованном» проспекте Сахарова или на «несогласованной» Лубянке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия согласовала митинг оппозиции только на проспекте Академика Сахарова недалеко от Площади трёх вокзалов. В этом месте оппозиция уже традиционно проводит свои митинги. Однако руководство «Либертарианской партии» ответ мэрии не устраивает.

Будет ли это означать, что оппозиция снова захочет устроить несанкционированный митинг, или же согласится на проспект Сахарова — пока непонятно.

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«Мы согласовывали неделю назад, заявка была на Лубянку. Сегодня пришло предложение (о проведении акции на проспекте Академика) Сахарова, но мы не согласны. Соответственно, если нам не согласовывают Лубянку, то мы не устраиваем митинг», — цитирует слова пресс-секретаря организатора митинга «Либертарианской партии» Дарьи Петрушенко РИА Новости.

В данном случае «мы не устраиваем митинг» очевидно звучит как попытка шантажа, с намеком на то, что события 27 июля могут повториться.

А значит, дело вовсе не в «свободе выбора», а и не требовании регистрации своих кандидатов. Дело в том, что нужна еще одна провокация, и еще одна картинка и еще одна скандальная картинка.

В своем Телеграмм-канале член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) адвокат Шота Горгадзе обращает внимание на то, что возможности незарегистрированных кандидатов добиться пересмотра своих документов еще далеко не исчерпаны, и что прибегать к уличным протестам как единственному средству решения проблемы по меньшей мере рано.

«Я же, как адвокат, решил для себя необходимым абстрагируясь от личных симпатий и антипатий, опубликовать пошагово ряд действий, которые необходимо предпринять кандидату в депутаты, которому отказали в регистрации. Итак, вспомним о праве и законе.

Действия кандидата, чьи права по его мнению ущемлены, четко прописаны в избирательном законодательстве. В случае, если кандидат не согласен с решением избирательной комиссии (как в случае с МГД), он может обжаловать его в избирательной комиссии субъекта РФ. Решение избирательной комиссии субъекта РФ кандидат вправе обжаловать в ЦИК. Параллельно с этим у кандидата есть еще действенный инструмент: обращение в суд субъекта РФ (в конкретном случае в Московский городской суд). В случае несогласия в решением суда, кандидат обжалует судебный акт в Верховный суд РФ. Решения судов обязательны к исполнению для избирательных комиссий! Более подробно ознакомиться с шагами по защите своих прав можно изучив ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», — отмечает юрист."Теперь вопрос: что из перечисленного было сделано теми, кто призвал своих сторонников выйти на улицы, поставив под угрозу жизнь и здоровье людей и подвергнув их опасности быть привлеченными к уголовной ответственности за противоправные действия? Какие правовые шаги были предприняты несогласными, чтобы в последующем иметь право говорить о том, что единственный выход — это улица и протест? Увы, практически никаких. Вывод каждый мыслящий человек может сделать сам. Нужна была не правовая защита своих прав, а повод для возмущения, выхода на улицу и провокаций. Видимо право не вписывается в концепцию «прекрасной России будущего» тех, кто готов ради своих амбиций пролить кровь сограждан. К сожалению другой оппозиции у нас для вас нет», — подчеркивает Шота Горгадзе.

В свою очередь другой член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает на своей странице в соцсети, что «легальные механизмы обжалования «недопуска» еще есть, только особо желающих нет», приводя ссылку на положение о порядке обжалования в ЦИК России решений нижестоящих избирательных комиссий об отказах в регистрации кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы.

«ЦИК России информирует, что в соответствии с нормами статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидаты в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва в случае несогласия с позицией Московской городской избирательной комиссии по итогам рассмотрения жалоб на действия окружных комиссий имеют право обратиться с жалобой в судебные органы либо в ЦИК России. Срок для обжалования — 5 дней со дня принятия решения МГИК. Материалы жалобы будут рассмотрены в ЦИК России в течение 10 дней с момента их поступления.

Решения окружных комиссий напрямую в ЦИК России обжалованы быть не могут.

На сегодняшний день на рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы Ю.А. Серебрянской и К.В. Лисицы. Жалоба И.Ю. Жданова на решение Московской городской избирательной комиссии, поступившая в ЦИК России 25 июля, не могла быть рассмотрена ввиду отсутствия на момент поступления жалобы указанного решения. Центризбирком незамедлительно проинформировал И.Ю. Жданова о возможности направить обращение в установленном законом порядке. 29 июля повторная жалоба И.Ю. Жданова на решение МГИК принята в ЦИК России.

Напомним, что в соответствии с нормами законодательства кандидаты имели право в десятидневный срок оспорить решения окружных избирательных комиссий, связанные с отказами в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, в судебном порядке либо обжаловать данные решения в Московской городской избирательной комиссии», — указывается на сайте ЦИК РФ.

По мнению политолога, члена СПЧ Леонида Полякова, призывы к масштабным действиям, нарушающим порядок, показывают неуверенность в своей правоте

Эксперт отмечает, что незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы следует обжаловать решения об отказе в регистрации в избирательных комиссиях и судах, а не прибегать к несанкционированным акциям.

«Мне кажется, что эти оппозиционные кандидаты зря расходуют самые серьезные патроны и призывают к несанкционированным действиям, нарушениям правопорядка. История показывает, что есть позитивный опыт решения этих проблем через официальные процедуры: апелляции по линии избиркомов или обращения в Верховные суды», — цитирует слова Леонида Полякова ТАСС.

«Если у вас действительно стопроцентная уверенность, что у вас все чисто, то добейтесь этого через действующие нормы законодательства и через инстанции, которые просто обязаны исправлять ошибки, допущенные на низовом уровне. Не все так безнадежно, чтобы рисовать страшную картину, что везде действует закон кого-то тащить и не пускать, что правды не добьешься и так далее. Это позиция тех, кто заведомо не хочет мирного разрешения конфликта», — подчеркивает член СПЧ.

А тем временем в Прокуратуре РФ призвали жестко пресекать несогласованные акции накануне выборов. Об этом заявил заместитель генпрокурора России Александр Буксман в ходе заседания коллегии ведомства во вторник, 30 июля.