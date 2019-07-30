Москва, , 13:15 — REGNUM

Суды арестовали около четырёх десятков участников митинга в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».

Издание опубликовало фамилии арестованных, среди них — незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы. Кроме того, десятки человек получили штрафы от 10 тысяч рублей и выше. Максимальная сумма взысканий составила 150 тысяч рублей. В том числе подобные меры предприняты к участнице Pussy Riot Марии Алехиной.

Несогласованная акция прошла 27 июля в центре Москвы. В результате было задержано более тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после несанкционированного митинга в Москве 27 июля возбуждено первое уголовное дело из-за применения насилия к представителю власти.

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