Москва, 30 июля 2019, 13:05 — REGNUM
Саудитам, вероятно, придётся «замаливать грехи» и заплатить за теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Есть точка зрения, что к событиям 2001 года причастны американские спецслужбы. Нужен был повод для вторжения в Афганистан и американцы его получили. А цель вторжения — «крышевание» экспорта наркотиков.
Как сообщало ИА REGNUM, Халид Шейх Мухаммед, один из организаторов атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, готов выступить в суде и поддержать иск родственников погибших в результате теракта против Саудовской Аравии в обмен на то, что власти не будут добиваться для него смертной казни.
Напомним, в результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли более 3 тыс. человек.
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