Москва, , 13:05 — REGNUM

Саудитам, вероятно, придётся «замаливать грехи» и заплатить за теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В принципе, деньги у саудитов, конечно, есть. На начало июля международные резервы королевства составили $517 млрд. Саудовская Аравия, вероятно, заплатит сумму иска, ведь саудиты союзники США, да и лишний шум и напоминание о старых грехах им не нужно», — считает эксперт.

Есть точка зрения, что к событиям 2001 года причастны американские спецслужбы. Нужен был повод для вторжения в Афганистан и американцы его получили. А цель вторжения — «крышевание» экспорта наркотиков.

«По данным из открытых источников, с момента ввода в Афганистан в 2001 году военного контингента США и начала военной операции «Несокрушимая свобода» урожаи опиумного мака в Афганистане выросли в 40 раз. Однако, понято, что к спецслужбам США претензии не предъявишь», — отметил Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, Халид Шейх Мухаммед, один из организаторов атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, готов выступить в суде и поддержать иск родственников погибших в результате теракта против Саудовской Аравии в обмен на то, что власти не будут добиваться для него смертной казни.

Напомним, в результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли более 3 тыс. человек.

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