Москва, , 09:34 — REGNUM

Созданием русскоязычного канала на Украине Киев пытается «убедить отстаивающих право говорить по-русски на Украине в том, что они неправы». Такое мнение на странице в Facebook высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя намерение команды президента Украины Владимира Зеленского создать канал для «борьбы за умы» русскоязычных граждан.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!» — недоумевает Захарова.

Дипломат отметила, что происходящее на Украине «безумие» больше схоже с историей «какой-нибудь библейской притчи», чем напоминает «ситуацию из наших дней».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о намерениях властей страны создать «всемирный русскоязычный канал». Тимошенко пояснил, канал необходим для того, чтобы Украина могла «бороться за умы украинцев» в Донбассе и Крыму, а также за «умы россиян на территории России».

Он добавил, что в команде главы государства Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.

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