Киев, 16 июля 2019, 07:21 — REGNUM
На Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной радой 25 апреля.
Закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия инициировала обсуждение в СБ ООН украинского закона о госязыке, однако данная инициатива была заблокирована, шесть стран высказались против: Великобритания, США, Германия, Франция, Бельгия и Польша.
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