Москва, 29 июля 2019, 18:26 — REGNUM

В Госдуме допустили внесение поправок в законодательство по итогам года «мусорной» реформы.

Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
Duma.gov.ru

«Мы считаем необходимым по итогам календарного года подвести первые итоги реформы и, если потребуется, предложить изменения на законодательном уровне», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

В частности, глобальной проверки требуют тарифы на вывоз мусора — речь идет о соответствии цены и качества услуг.

Парламентарий также отметил недовольство жителей сельских территорий: количество отходов в деревне по сравнению с городом существенно ниже, однако тарифы устанавливаются на таком же уровне, как в крупных городах региона, что, на их взгляд, несправедливо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой ФАС Игорем Артемьевым обратил внимание на необоснованный рост тарифов ЖКХ.

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