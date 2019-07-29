Новосибирск, , 03:41 — REGNUM

В Новосибирской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в выборах 8 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в единый день голосования на территории региона пройдут 30 избирательных кампаний: будут избраны главы двух муниципальных образований и замещён 71 депутатский мандат. Так, в областной столице — Новосибирске — пройдут выборы мэра.

На кресло новосибирского градоначальника официально претендовало 20 человек, 12 из которых уже зарегистрированы избиркомом, одному кандидату на пост отказано в регистрации. По семи кандидатам информации о регистрации либо об отказе в ней на сайте новосибирского избиркома пока нет.

Решение о регистрации принято в отношении старшего администратора Музея Новосибирска Олега Викторовича («Партия дела»), генерального директора ООО «Адвокат-Плюс» Александра Гультяева («Партия возрождения России»), индивидуального предпринимателя Виктора Козодоя («Справедливая Россия»), депутата горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР), действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ), депутата горсовета Натальи Пинус (партия «Российский общенародный союз»), пенсионера Сергея Проничева («Партия Роста»), индивидуального предпринимателя Юлии Сапиной («Гражданская платформа»), бывшего вице-мэра Данияра Сафиуллина («Родина»), индивидуального предпринимателя Андрея Токарева («Родная партия»), заместителя директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александра Трушакина («Партия Великое Отечество») и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дарьи Украинцевой («Зелёные»).

Отказано в регистрации главе крестьянско-фермерского хозяйства Алексею Южанину («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»).

Ранее местные СМИ сообщали, что избирком признал достаточным количество достоверных подписей за выдвижение регионального координатора штаба Алексея Навального Сергея Бойко. Однако и по регистрации Бойко на сайте избирательной комиссии пока нет информации.

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Что касается других избирательных кампаний на территории региона, то на сегодняшний день в Новосибирской области всего выдвинуто 204 кандидата, из которых зарегистрировано 172. Об отмене выдвижения избиркомы уведомили шесть человек, отказано в регистрации 12 кандидатам. Ещё пока не зарегистрированы 14 человек.

Отметим, что этап регистрации кандидатов для участия в выборах 8 сентября 2019 года в Новосибирской области завершился 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекли 22 апреля.

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