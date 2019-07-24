Новосибирск, , 17:07 — REGNUM

Городская избирательная комиссия Новосибирска 24 июля признала достаточным количество достоверных подписей за выдвижение Сергея Бойко — регионального координатора штаба Алексея Навального — кандидатом на выборы мэра. Об этом сообщает новосибирское сетевое издание ВН.ру.

Недостоверными оказались 5,5% представленных кандидатом подписей при максимальном пороге в 10%. Не обошлось и без «мёртвых душ» — в подписных листах, как передаёт Сибкрай.ру, выявлены данные умершего человека. Всего было забраковано 60 подписей.

По данным «Коммерсанта», на заседании комиссии Бойко, не смотря на положительный для него результат проверки подписей, всё равно пытался выразить своё недовольство, потребовав отчитаться по каждому выявленному нарушению. В ответ секретарь комиссии Татьяна Гладилина разъяснила ему, что в соответствии с законодательством копия экспертного заключения выдаётся лишь в том случае, «если количество достоверных подписей недостаточно для регистрации». «У вас его достаточно. Мы же ничего не скрываем», — цитирует издание Гладилину.

Окончательное решение об участии Бойко в выборах новосибирский горизбирком примет 26 июля. Вместе с тем, местные политологи и СМИ обращают внимание, что сам Сергей Бойко заранее готовился к отрицательному решению по регистрации. В частности, пишет газета «Новая Сибирь», в администрацию города заранее «поступили десятки заявок на митинги «За допуск кандидатов на выборы в мэры Новосибирска». Планировалось, что серия акций начнется ещё 22 июля и продлится до конца месяца. «В это время избирком еще ни слухом, ни духом не будет знать, насколько качественно собраны подписи за выдвижение Бойко», — отмечают журналисты газеты.

Олег Бондаренко в своей статье на сайте «Дурной пример заразителен, и в третьей столице России, Новосибирске, кандидат Навального, Сергей Бойко, глядя на Москву, где происходят протесты и несанкционированные акции, решил повторить этот опыт», — предположил директор Фонда прогрессивной политикив своей статье на сайте Политнавигатор.ру

По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода, отсутствие серьёзных претензий к подписям за Сергея Бойко свидетельствует о непредвзятости избирательных комиссий. «Если кандидат и его штаб ответственно подходили к подготовке кампании, работали с гражданами, тщательно и ответственно собирали подписи, а юристы их проверяли, то и риски сводились к минимуму», — заявил он в интервью РАПСИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска заявили 20 человек. Решение о регистрации к настоящему времени принято в отношении четырёх из них: депутата горсовета Натальи Пинус (партия «Российский общенародный союз»), депутата горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР); действующего мэра Новосибирска Анатолия Локотя (КПРФ) и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дарьи Украинцевой («Зелёные»).