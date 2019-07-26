Бишкек, , 08:38 — REGNUM

Ситуация на киргзиско-таджикистанской границе в Баткенской области Киргизии взял на личный контроль президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщает 26 июля издание 24.kg.

Глава государства, направляясь на переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, встретился с жителями приграничного села Ак-Сай. Он отметил, что на территории приграничных сел увеличено число военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Жээнбеков добавил, что в приграничных населенных пунктах планируется начать строительство социальных и инфраструктурных объектов. «Социальные вопросы будут решены. Призываю всех вас не идти на поводу у провокаторов», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля заместители премьер-министров Киргизии и Таджикистана Жениш Разаков и Азим Иброхим обсудили обострение ситуации в приграничных населенных пунктах.

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