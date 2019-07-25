Бишкек, , 09:35 — REGNUM

Обострение ситуации на киргизско-таджикистанской границе обсудили заместители премьер-министров Киргизии и Таджикистана Жениш Разаков и Азим Иброхим. Об этом 25 июля сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Киргизии.

Во время переговоров стороны договорились открыть движение на автодорогах Баткен — Исфана и Исфара — Ворух.

Разаков отметил, что с населением проведены разъяснительные работы по недопущению незаконных действий, а также усилено патрулирование населенных пунктов на приграничной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение ситуации на киргизско-таджикистанской границе произошло 22 июля — между жителями села Ак-Сай (Киргизия) и Ворух (Таджикистан) произошло столкновение. По сообщениям СМИ, в результате инцидента погиб один человек.

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