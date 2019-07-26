Вашингтон, , 03:05 — REGNUM

Похоже, что заявленное США создание Международного альянса за свободу вероисповедания преуготавливает широкое использование вопросов религии в качестве рычага воздействия на мировые процессы. О том, почему именно Православие оказалось в ряду важнейших целей для американских провокаций, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

American exceptionalism Иван Шилов © ИА REGNUM

Важность американской инициативы, так же, как ее провокационную направленность, мгновенно оценил Китай, чье министерство иностранных дел заявило о продолжающихся попытках Вашингтона «опорочивать и очернять» религиозную политику Китая. Поскольку в случае Китая борцам за чужое благоденствие из США особенно неймется раскачать Синьцзян-Уйгурскую автономную область этой страны, то речь по факту идет об отношении китайской власти и представителей ислама. Китайские религиозные ассоциации, включая буддийскую, даосскую, исламскую, католическую и Китайский христианский совет осудили высказывание официального Вашингтона по ситуации в Синьцзяне.

Не менее значимым выглядит отпор, который получила американская инициатива от представителей таких значимых в мусульманском мире стран, как Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Оман, Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейна. Итак, несущий в себе многовековые традиционно сложившиеся проблемы исламский мир нашел в себе силы достойно ответить на американскую провокацию. Сможет ли столь же позитивно продемонстрировать свое неприятие чужеродной «помощи» всемирное православие, так же ставшее перспективной с точки зрения США целью, о чем явно говорят константинопольский томос и все, что за ним последовало.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Будут ли США вводить санкции против православных Церквей?».