23 июля 2019 | Время чтения 4 мин

США создают Международный альянс за свободу вероисповедания. Первым отреагировал Китай. МИД КНР расценил это, как «инструмент продвижения собственных ценностей и вмешательства в чужие внутренние дела под предлогом религиозной свободы». Нельзя исключать и того, что со временем православные Церкви в ряде стран, дружественных России, выставят «агентами Москвы» и против них введут санкции.

Станислав Стремидловский, , 11:05 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на планы США создать Международный альянс за свободу вероисповедания. Напомним, что об этом завил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе второго министерского совещания по религиозной свободе во всем мире, которая с 15 по 18 июля проходила в Вашингтоне. Она была организована государственным департаментом США, на ней присутствовали представители 106 государств.

Отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Вашингтон «на прошлой неделе продолжил опорочивать и очернять религиозную политику Китая и свободу религиозных убеждений и вмешиваться во внутренние дела Китая». Позиция США, по его словам, «вызвала сильную оппозицию со стороны китайского народа. Около 100 ученых и религиозных деятелей направили совместное письмо госсекретарю Помпео, чтобы выразить свое сильное возмущение этими безответственными замечаниями, связанными с Синьцзяном. 19 июля Китайская буддийская ассоциация, Китайская даосская ассоциация, Китайская исламская ассоциация, Китайская католическая патриотическая ассоциация и епископская конференция Католической церкви в Китае, Китайский христианский совет решительно осудили нападения США на этническую и религиозную политику Китая. По факту, то, что сделали США, также вызвало отвращение и оппозицию во многих странах, некоторые из которых отказались присутствовать на совещании».

Официальный представитель МИД КНР указал на то, что «глава крупнейшей мусульманской группы в Индонезии публично заявил о своей поддержке политики китайского правительства в отношении Синьцзяна, заявив, что обвинения некоторых западных стран в отношении Китая политически мотивированы и не соответствуют действительности. Недавно послы при женевском отделении ООН из Пакистана и Саудовской Аравии (в числе 37 стран) направили совместное письмо председателю Совета ООН по правам человека и Верховному комиссару по правам человека, в котором признали прогресс в области защиты прав человека и борьбы с терроризмом и радикализмом в Синьцзяне». Что касается «так называемого Международного альянса за свободу вероисповедания», подчеркнул Шуан, то «для США это не более, чем инструмент продвижения собственных ценностей и вмешательство в чужие внутренние дела под предлогом религиозной свободы. Оно наверняка столкнется с оппозицией в большинстве стран и обречено на провал».

Вашингтон не в первый раз атакует Пекин под предлогом нарушения прав уйгуров-мусульман, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), расположенном на северо-западе Китая. В июне сего года посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк заявлял о создании международной коалиции по этому вопросу. Однако американцам не удается вовлечь в свою деятельность исламские страны. Браунбэк уже выражал «разочарование» тем, что они отказываются критиковать «массовое заключение в Китае уйгурских мусульман», предположив, что им «угрожал Пекин». Более того, среди подписавших письмо в поддержку политики Китая в отношении уйгуров есть послы таких стран, как Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Оман, Кувейт, Катар, а также Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. То есть даже монархии Персидского залива не становятся на сторону Вашингтона. И дело, видимо, не только в «угрозах» или экономических контрактах — появление в Синьцзяне импортных джихадистов даст законные основания КНР более основательно присутствовать на Ближнем Востоке.

К тому же наметившийся разворот США от использования светских прав человека в своих интересах к эксплуатации свободы религий и вероисповедания вызывает раздражение не только у Пекина. Антикитайская кампания американцев бьет и по Ватикану, которого Вашингтон настойчиво призывает рассекретить детали временного соглашения о назначении епископов, заключенного в сентябре 2018 года между Святым престолом и КНР, на что куриальные дипломаты, конечно, никогда не пойдут. Между Ватиканом и США растет «холодный фронт». Не удивимся, если Святой престол все чаще и чаще сегодня задумывается над тем, можно ли считать президента США Дональда Трампа и его администрацию верующими людьми, и приходит к неутешительным для себя выводам. Однако Католическая церковь — это структура глобальная и одновременно централизованная, все в конечном итоге замыкается на епископе Рима. В прочных ватиканских стенах трудно найти трещинку, чтобы расшатать их.

Иное дело — исламское и православное сообщества. Они расколоты, отчего стравить одних с другими здесь гораздо проще. Это представляет опасность и для России. Начиная с прошлого года, американские дипломаты публично вмешивались в дела православных Церквей, что проявлялось на Украине и в Грузии. Вашингтон декларировал поддержку созданной с подачи Константинопольского патриархата непризнанной Православной церкви Украины, причем, мотивировал это политически. Что касается Грузии, то некоторые представители госдепартамента, действующие и бывшие, обличали Грузинский патриархат в том, что он «пророссийский», а это, дескать, серьезное препятствие для прозападной ориентации Грузии. Если создаваемый американцами Международный альянс за свободу вероисповедания будет действовать в подобном духе, можно ожидать со временем, что православные Церкви в ряде стран, дружественных России, тоже выставят «агентами Москвы» и против них введут санкции.