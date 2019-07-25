Анкара, , 14:31 — REGNUM

Первый этап поставки компонентов российских ЗРК С-400 завершён. Об этом 25 июля говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции, которое приводит агентство Anadolu Ajansi.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Сообщается, что на авиабазе «Мюртед» близ Анкары в рамках контракта по С-400 приземлилось 30 самолетов.

Как передавало ИА REGNUM, в середине июля начались поставки российских ЗРК в Турцию, что вызвало кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Соединённые Штаты потребовали от Турции отказаться от сделки с Россией в обмен на возможность приобрести американские комплексы Patriot.

При этом Вашингтон угрожал отменить продажу турецкой стороне своих новейших истребителей F-35. Турция, в свою очередь, отказалась идти на уступки.

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