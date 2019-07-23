Москва, , 19:00 — REGNUM

Вопрос о локализации в Турции производства некоторых компонентов систем ПВО С-400 «Триумф» открыт и перспективен, сообщает 23 июля «Интерфакс» со ссылкой на директора ФСВТС России Дмитрия Шугаева.

По его словам, переговоры по этому поводу будет проводиться после завершения первого этапа поставки Турции российских комплексов ПВО С-400.

Шугаев уточнил, что это произойдёт не позднее конца июля текущего года.

«Вопрос локализации по С-400 — это вопрос перспективный и открытый», — сказал Дмитрий Шугаев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции содержит условие о передаче Турции части технологий производства российских комплексов ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетные системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» способны уничтожать самолёты, баллистические и гиперзвуковые ракеты в условиях радиоэлектронного противодействия противника на дальности до 400 км.

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