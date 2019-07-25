Бишкек, , 09:57 — REGNUM

Вопрос контрабанды «серого импорта» Киргизии из Китая является проблемой расхождения данных по товарообороту между Казахстаном и КНР. Об этом 25 июля сообщили в государственной таможенной службе (ГТС) при правительстве Киргизии.

В ведомстве напомнили, что комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана обвинил профильные ведомства Киргизии в контрабанде «серого импорта» из Китая.

В ГСТ считают, что значительные расхождения данных Китая и Казахстана по взаимному товарообороту свидетельствует о наличии проблем в самом Казахстане. Кроме того, таможенная служба Киргизии обвинила комитет госдоходов Казахстана в нарушении правил ВТО, так как на пунктах пропуска осуществляется сплошной досмотр транзитного транспорта из Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля пресс-секретарь президента Киргизии Адилет Султаналиев заявил, что Казахстан либерализует режим пропуска для транзитных грузоперевозок из Киргизии.

Читайте также: Казахстан упростит режим пропуска для грузоперевозчиков из Киргизии