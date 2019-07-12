Бишкек, , 14:59 — REGNUM

Режим пропуска для грузоперевозчиков из Киргизии через территорию Казахстана в направлении третьих стран будет либерализован. Об этом 12 июля на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Киргизии Адилет Султаналиев.

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута между премьер-министрами Казахстана и Киргизии Аскаром Маминым и Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Пресс-секретарь напомнил, что ранее между сторонами были сняты все вопросы в области ветеринарного контроля.

Напомним, 12 июля председатель правительства Казахстана Аскар Мамин прибыл в Киргизию с официальным визитом и принял участие в заседании межправительственного совета. Планируется, что премьер-министр встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.