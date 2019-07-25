Страсбург, Франция, , 09:03 — REGNUM

Капитан судна неправительственной организации Sea-Watch 3 Карола Ракете расскажет Европейскому парламенту о своих действиях по спасению мигрантов в Средиземном море, сообщает Deutsche Presse Agentur.

3 октября Ракете выступит в Комитете по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам. Она приглашена в качестве докладчика левыми депутатами.

Напомним, 31-летняя уроженка Германии Ракете получила известность в июне этого года, когда была арестована в порту Лампедузы, ослушавшись приказа итальянской береговой охраны. В общей сложности она привезла в Италию 53 нелегальных мигранта. По решению суда она была отпущена из-под ареста, однако расследование продолжается.

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