Агридженто, Италия, , 13:20 — REGNUM

Прокуратура итальянского города Агридженто официально оспорила судебное решение об освобождении из-под стражи Каролы Ракете, капитана корабля, перевозившего нелегальных мигрантов, передает Adnkronos в среду, 17 июля.

Суд освободил Ракете из-под стражи при рассмотрении дела о неповиновении властям, однако ее ждет еще один допрос — по делу о содействии нелегальной миграции и нарушении правил навигации.

Как сообщалось ранее, корабль Sea Watch 3 в нарушение итальянских законов и приказов береговых служб доставил в Италию группу из 40 нелегальных мигрантов. Итальянские власти арестовали корабль и рассматривают вопрос о штрафе в отношении перевозчика, однако не стали брать под стражу Каролу Ракете.

В поддержку перевозчиков мигрантов выступили некоторые европейские политики, в частности, городской совет Парижа и совет Барселоны. О намерении пригласить Ракете выступить в Европарламенте сообщили несколько депутатов. Сторонник итальянского правительства считают эту позицию «лицемерием», власти тех же стран не стремятся принимать у себя нелегальных мигрантов, зато готовы «награждать» тех, кто везет мигрантов в Италию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Прокуратура Италии оспорит освобождение перевозчика нелегальных мигрантов