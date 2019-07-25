Токио, , 08:32 — REGNUM

Осуществленный утром 25 июля новый ракетный пуск Северной Кореи не вызвал прямой угрозы для безопасности Японии, заявил премьер-министр этой страны Синдзо Абэ.

Запуск северокорейской баллистической ракеты Sohu.com

Вместе с тем Абэ заявил, что Япония продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами и Южной Кореей по северокорейскому вопросу, передает Kyodo.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности. Утверждалось. что снаряды были запущены из районов северокорейского города Вонсана. Отмечалось, что ракеты пролетели расстояние в 430 километров.

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