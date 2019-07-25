Сеул, , 05:28 — REGNUM

КНДР следует прекратить действия, которые не помогают снизить военную напряженность на Корейском полуострове, заявил официальный представитель министерства обороны Южной Кореи, сообщает агентство Reuters.

По его словам, недавний пуск двух неустановленных снарядов с территории Северной Кореи лишь способствует наращиванию напряженности в регионе. Представитель южнокорейского минобороны также подчеркнул, что запущенные снаряды являлись ракетами малой дальности. Ранее такую же версию озвучил источник Reuters в японском правительстве, заявивший о пуске Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля южнокорейское агентство Рёнхап заявило о запуске с территории города Вонсана (КНДР) двух неустановленных снарядов. По данным агентства, ракеты пролетели расстояние около 430 километров. После этого министр обороны Японии назвал «очень прискорбным» пуск ракет малой дальности с территории КНДР.

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