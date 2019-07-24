Москва, , 09:47 — REGNUM

Политика торговой блокады, которую Соединённые Штаты проводят на протяжении 60 лет в отношении Кубы, — это неприемлемое поведение со стороны Вашингтона, который то немного ослабляет санкции, то снова их ужесточает. Об этом в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Cергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что свыше 190 государств (а это подавляющее большинство) каждый год голосуют за резолюцию, требующую отменить торговое эмбарго против Кубы, при этом США чаще всего в полном одиночестве голосуют против этой резолюции.

«Задействованием третьей главы закона Хелмса — Бёртона США в очередной раз показали всем, что они пренебрегают международным правом и пытаются экстерриториально распространять свои собственные законы на всех других. Это печально», — заявил Лавров.

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Куба раскритиковала новые санкции США

Глава МИД РФ подчеркнул, что подобная политика не имеет никакой перспективы, и выразил надежду, что в конечном итоге США осознают «тупиковость этой линии».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня США ввели новый пакет санкций против Кубы, запретив групповые образовательные поездки и экспорт на остров автомобилей и самолётов. Как пояснил глава американского минфина Стивен Мнучин, очередные санкции Вашингтон ввёл против Кубы за поддержку законных властей Никарагуа и Венесуэлы. Ранее президент США Дональд Трамп обещал снять с Кубы санкции, если власти республики прекратят поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в противном случае Гаване следует готовиться к ужесточению санкционного режима со стороны Вашингтона.

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