Гавана, , 08:59 — REGNUM

Новые американские санкции в отношении Кубы нарушают нормы международного права, написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

«(США) нарушают международное право и правила, регулирующие торговлю», — написал Родригес.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против кубинской компании Cubametales из-за ситуации в Венесуэле.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о наличии пяти разных стратегий для Венесуэлы и предупредил, что Вашингтон в любой момент сможет сменить тактику в отношении этой южноамериканской страны. Он заявил также, что у Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро «сейчас всё очень плохо».

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