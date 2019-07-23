Москва, , 14:56 — REGNUM

Инициативу Соединенных Штатов о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива в МИД России считают непонятной. Об этом 23 июля заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

По его словам, Москве никто ничего не предлагал, а в таких ситуациях обычно «вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают какие-то идеи». При этом Россия предлагает свою концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая будет опубликована сегодня, отметил он.

«То, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно», — сказал Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля иранские власти задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero. Вашингтон, как и Лондон, осудил действия Тегерана. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон займется организацией коалиции, которая будет заниматься патрулированием Ормузского пролива.

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