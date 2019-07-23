Вашингтон, 23 июля 2019, 03:41 — REGNUM
Об организации коалиции, которая будет заниматься патрулированием Ормузского пролива, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передаёт в беседе с WFTV 9.
Он отметил, что целью патрулирования является сохранение открытости для судоходства Ормузского пролива.
Напомним, в Ормузском проливе 19 июля иранские власти задержали британский танкер Stena Impero. Вашингтон, как и Лондон, осудил действия Тегерана.
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