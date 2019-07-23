Москва, , 08:21 — REGNUM

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о желании граждан Украины «променять свободу на рабство».

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией». Он называет это «променять свободу на рабство», — написал российский сенатор в Twitter.

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Пушков пояснил, что, по мнению Турчинова, значит слово «свобода».

"Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру», — добавил сенатор.

По его словам, улучшения отношений между Россией и Украиной, даже частичного, панически боятся «антироссийские круги на Западе».

«В этом случае их стратегию санкций, бойкота и окружения России ожидает полный провал. Переживают не хуже Турчинова», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что значительная часть граждан Украины готова «обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство». Такие выводы были сделаны на основе предварительных результатов досрочных выборов в Верховную раду Украины, которые состоялись 21 июля. По мнению Турчинова, они свидетельствуют о том, что многие украинцы занимают пророссийскую позицию.

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Напомним, согласно данным ЦИК, после подсчёта почти 93% электронных протоколов с отрывом более чем в три раза от своих конкурентов лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Её результат — 43,12%. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 13,03%. Занимавшая долгое время третье место по итогам голосования партия бывшего главы украинского лидера Петра Порошенко (8,14%) уступила партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,19%). Также пятипроцентный барьер преодолела партия «Голос».

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