Киев, , 20:01 — REGNUM

Предварительные итоги выборов говорят о том, что многие украинцы занимают пророссийскую позицию, заявил 22 июля экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Facebook.

Комментируя предварительные итоги выборов в Верховную раду, Турчинов отметил, что примерно пятая часть избирателей проголосовала за политиков, которые «олицетворяют реванш и возвращение в Россию».

«Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытую и уютное рабство», — заявил Турчинов.

Он заявил, что «сытого и уютного рабства не бывает» и что рабы всегда «обречены на уничтожение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам выборов в Раду, которые прошли 21 июля, на первом месте находится партия «Слуга народа» (Владимир Зеленский), на втором — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Виктор Медведчук).

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