Флоренция, Италия, , 17:58 — REGNUM

«Все мы в руках Божьих» — так вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини ответил журналистам в ответ на вопрос о перспективах сохранения нынешней правящей коалиции, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.

Никаких встреч с Луиджи Ди Майо, лидером второй партии коалиции — «Движения 5 звезд», у него не намечено, добавил Сальвини.

Правящая коалиция была сформирована в мае 2018 года. На национальных выборах, состоявшихся двумя месяцами ранее, «Движение» получило 33% голосов, «Лига» — 17%. Большинство должностей в правительстве контролирует «Движение», однако на пост премьер-министра была приглашена «нейтральная» фигура (Джузеппе Конте).

В настоящее время рейтинг «Лиги» вырос до 37%, рейтинг «Движения» снизился до 17%. В партии Сальвини выразили готовность продолжать работу в нынешнем составе, при условии, если программа правительства приблизится к программе «Лиги». Однако это не вполне устраивает «Движение». Вероятность досрочных выборов оценивается как довольно высокая.

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