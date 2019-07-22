Милан, Италия, , 15:08 — REGNUM

Лидер партии «Лига», вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал коллег по коалиции и фактически поставил им ультиматум, передает Sky Tg 24 в понедельник, 22 июля.

Сальвини заявил, что если закон о региональной автономии, на принятии которого настаивает «Лига», вновь не будет поддержан второй правящей партией — «Движение 5 звезд», то «Лига» будет готова управлять Италией «сама».

Речь идет о перспективе распада коалиции и проведении досрочных выборов, после которых, по данным социологов, «Лига» может получить возможность сформировать правительство вместе с еще одной правоцентристской партией — «Братьями Италии», пост премьер-министра получит Сальвини.

Сальвини впервые высказался столь прямо, отметив, что коллеги по правительству «слишком много раз говорили «нет», а его партия «ждет уже слишком долго».

Предоставление регионам частичной автономии входило в предвыборную программу «Лиги» и в входит в коалиционный контракт правительства, однако в «Движении 5 звезд» не спешат поддерживать ее: большинство избирателей этой партии — из южных регионов, а региональная автономия, по мнению экспертов, будет выгодна лишь северным провинциям страны.

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