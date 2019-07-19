Рим, , 18:25 — REGNUM

Министры правительства Италии достигли определенного прогресса по вопросу о предоставлении частичной автономии регионам, заявил журналистам в пятницу, 19 июля, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Вопрос об автономии должен быть решен так, чтобы ее предоставление одним регионам не вредило развитию других, отметил Конте.

По его словам, проект декрета правительства по этому вопросу в обозримом будущем будет готов.

Вопрос о региональной автономии ранее стал одним из поводов для конфликта внутри итальянской коалиции. Инициатором декрета является партия «Лига», этот вопрос входил в ее предвыборную программу и входит в коалиционный контракт правительства.

Во второй партии, «Движении 5 звезд», формально не выступают против, однако всячески тормозят принятие решения: большая часть электората партии живет в южных регионах страны, считается, что декрет о региональной автономии не пойдет этим регионам на пользу.

Лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини ранее предупредил коллег по коалиции, что если решение по нескольким вопросам, включая и автономию, не будет принято, он может инициировать досрочные выборы, на которых, по мнению наблюдателей, победят правоцентристские партии, а пост премьера займет Сальвини. Ожидается, что в «Движении 5 звезд» пойдут навстречу коллегам по коалиции из опасения утратить власть.