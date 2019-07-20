Москва, , 19:34 — REGNUM

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел согласованный с властями митинг различных оппозиционных групп под лозунгом «За допуск на выборы».

Организатором митинга выступила «Либертарианская партия».

Митинг был заявлен как акция протеста против недопуска ряда граждан на выборы в Московскую городскую думу.

По сообщениям СМИ, блогер Алексей Навальный, выступая на митинге, заявил, что если в течение ближайшей недели не будут зарегистрированы все оппозиционные кандидаты в депутаты МГД, в следующую субботу «оппозиционеры» выйдут на митинг к зданию Московской городской думы.

Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, заявил член Московского городского избиркома Дмитрий Реут, комментируя требование Алексея Навального.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», — цитирует в субботу, 20 июля, слова Дмитрия Реута «Интерфакс».

Дмитрий Реут подчеркнул, что на избиркомы «давить бесполезно».

«Вообще это попытка политического шантажа, — добавил он, — Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться».

По официальным данным столичного главка МВД, в митинге на проспекте Сахарова принимали участие 12 тыс. человек.

Официальным организатором акции выступила Либертарианская партия России. Этим митингом организаторы были намерены поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

15 и 16 июля окружные избирательные комиссии отказали всем вышеперечисленным политикам в регистрации в качестве кандидатов.

В Мосгоризбиркоме сообщили в минувшую среду, что комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы — — 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам.

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