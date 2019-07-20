Москва, , 17:23 — REGNUM

В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился согласованный с властями митинг различных оппозиционных групп под лозунгом «За допуск на выборы».

Организатором митинга выступила «Либертарианская партия».

Митинг заявлен как акция протеста против недопуска ряда граждан на выборы в Московскую городскую думу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее территориальные избирательные комиссии в Москве отказали ряду граждан в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу после того, как в собранных в их поддержку подписях была обнаружена недостоверная информация.

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Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин скептически оценивает результаты акции.

«Двенадцать тысяч участников митинга на Сахарова — чрезмерно оптимистичная оценка. По моим подсчетам, по данным съемки с дронов, народу было в два раза меньше, — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Дело в том, что нам иногда показывают ракурсы, которые демонстрируют, якобы, очень большую публику. Но когда я смотрел съемку с высоты птичьего полета, то я заметил, что задние ряды митингующих были очень сильно прорежены. То есть, считая по площади проспекта Сахарова, и по количеству участников, мне представляется, что их было тысяч пять — шесть».

По словам Директор Центра политического анализа, поведение участников митинга в ходе многих выступлений, которые были освистаны для выражения несогласия с выступавшими, или поддержаны одобрением, «не дает нам возможности говорить о том, что настоящего актива было больше, чем пять — шесть тысяч человек».

«Ни разу в течение митинга не было такого, чтобы скандировали настолько сильно, чтобы сказать, на проспекте Сахарова было хотя бы десять тысяч человек», — подчеркнул Павел Данилин.

«Я полагаю, что митинг провалился, поскольку заявленных целей — а именно продемонстрировать массовость поддержки своих сторонников Алексею Навальному достичь не удалось. И другим группам кандидатов это тоже не удалось. Более того, все они выступали с разными лозунгами, с разными инициативами, которые довольно часто встречали неодобрение у публики», — продолжил свой комментарий директор Центра политического анализа.

«То есть, если даже иметь в виду, что люди пришли на проспект Сахарова с тем, чтобы поддержать кандидатов «совсем разных», то очевидно, что эти кандидаты ни в коей мере не смогут составить единый конгломерат сил, противостоящий чему-то или поддерживающий что-то. Условно говоря, представить себе Галямину и Русакова вместе с Гудковым и Яшиным мне достаточно тяжело. Но при этом надо сказать, что и на Галямину с Русаковым, и на Яшина с Гудковым народ реагировал одинаково — то есть очень маленькие группы сторонников или клакеров, или приплаченных кликуш кричали слова поддержки. Чуть большие группы освистывали, когда эти люди говорили либо пафосные глупости, либо просто не попадали в настроение толпы. И большая часть была вообще абсолютно индифферентна к этим высказываниям», — рассказал эксперт.

«То есть, при всем напряжении сил, Навальный и его группировка, вместе с кандидатами в Московскую городскую думу, смогли привести на митинг очень незначительную часть даже из тех людей, которые, якобы, должны были ставить подписи в их поддержку, которые, якобы, проигнорировали», — подчеркнул директор Центра политического анализа.

«Даже если представить, что на митинге собрался «весь конгломерат всего» — Навальный, «Яблоко», Яшин, Гудков, Ходорковский, «леватня» вместе с националистами — даже собравшись все вместе, эти представители несистемных течений смогли призвать прийти на площадь только пять-шесть тысяч человек своих сотрудников», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

Напомним, по сообщению пресс-службы ГУ МВД по Москве, в мероприятии приняли участие порядка 12 тысяч человек. Охрану общественного порядка и безопасности мероприятия обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.