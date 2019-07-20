Тегеран, , 17:53 — REGNUM

Действия представителей иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), задержавших британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, направлены на соблюдение международных морских правил. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в соцсети Twitter.

«Наши действия (властей Ирана) … направлены на соблюдение международных морских правил, — написал Зариф. — … Британия должна перестать быть соучастником экономического терроризма США».

Глава МИД Ирана добавил, что безопасность Персидского залива и Ормузского пролива гарантирует именно Иран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Ормузском проливе был задержан британский нефтеналивной танкер Stena Impero, команда которого состоит из 23 человек. Данный танкер, по версии официального Тегерана, нарушил международные нормы судоходства.

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