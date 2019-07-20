Москва, , 08:10 — REGNUM

Российским гражданам, которые находятся на британском нефтеналивном танкере Stena Impero, задержанном властями Исламской Республики Иран в Ормузском проливе, ничего не угрожает. Так считает координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

По его мнению, трое граждан России, входящие в состав команды задержанного танкера, находятся в безопасности, так как танкер задержан представителями государства, а не пиратами.

Также Фишов считает, что задержание британского судна напоминает ответные меры, так как власти Ирана ранее обещали отплатить Лондона за задержание иранского танкера в Гибралтаре.

Он уверен, что вся команда танкера будет освобождена под залог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирана задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля. Официальный Тегеран заявил, что данный танкер нарушил международные нормы судоходства. Команда танкера состоит из 23 человек, среди которых трое граждан России, а также граждане Латвии, Филиппин и Индии.