Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Санкт-Петербурге сегодня, 19 июля, заявил о полной перезагрузке молодёжной политики в регионе за последние два года. Он отметил, что в администрации Псковской области создано профильное региональное управление, в каждом районе есть специалисты по работе с молодежью, а также действуют пять молодёжных центров.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «В настоящее время идёт настоящая война за умы российской молодежи, и от успеха наших действий зависит будущее нашей страны. Поэтому при существующих внешних и внутренних вызовах молодёжная политика получает безусловный приоритет».

По словам псковского губернатора, центральной площадкой для поддержки молодёжных идей и консолидации всех конструктивных некоммерческих организаций области стал проектный офис «Команды 2018».

«С его помощью реализованы более двух десятков общественно значимых проектов, а также оказана помощь в оформлении заявок в различные грантовые конкурсы, в том числе по линии Фонда президентских грантов», — сообщил Михаил Ведерников. Отдельно он отметил плодотворное сотрудничество с Псковским государственным университетом и Псковской митрополией Русской православной церкви. По словам псковского губернатора, во взаимодействии с РПЦ в регионе будет построен комплекс «Россия — моя история».

«Это будет важный идеологический и досуговый центр, аналогов которому в Псковской области на данный момент нет», — подчеркнул глава региона.

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Он также сообщил, что в эти дни в Себежском районе Псковской области проходит международный молодёжный форум «Без границ». В палаточном городке собрались около 300 представителей молодёжных объединений в возрасте от 18 до 35 лет. В программе шестидневного форума — лекции, встречи и круглые столы, посвящённые проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалоги на равных с известными педагогами и специалистами, а также мастер-классы, воркшопы, экспертные консультации. Каждый день на форуме посвящён отдельной теме: национальные традиции, семья, мечта, любовь к родине, здоровье, радость момента. Форум продлится до 21 июля.