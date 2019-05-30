Псковский парк «Россия — моя история» разместится на бывшем стадионе

Псков, , 19:51 — REGNUM На месте стадиона «Электрон» в Пскове появится гуманитарно-спортивный центр. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчётом за 2018 год в Псковском областном собрании депутатов.

«Вы хорошо знаете, что территорию неоднократно хотели забрать для строительства жилых комплексов. Заверяю вас, что стадион «Электрон» будет сохранен как общественное пространство», — заявил глава региона.

По его словам, возможность реконструкции стадиона изыскали с помощью митрополита Псковского и Порховского Тихона. На территории стадиона разместится исторический парк «Россия — моя история», сам стадион также останется после реконструкции.

Напомним, стадион «Электрон» в Пскове был построен Псковским заводом радиодеталей и открыт 1 августа 1970 года. В 1990-х завод остановил работу, и стадион с тех пор неоднократно менял частных владельцев. Площадь территории под стадионом составляет около 9 га, в 2015 году здесь планировалась жилая застройка, против которой выступили местные жители: судьбе стадиона было посвящено несколько протестных митингов.

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Напомним также, что мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» открыты в 19 городах страны. Первый такой парк появился в Москве на ВДНХ в 2015 году. Псковский парк будет первым, открытым не в городе-миллионнике. Инициатором проекта выступает митрополит Псковский и Порховский Тихон и возглавляемый им Патриарший совет по культуре.

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