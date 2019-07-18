Берлин, , 13:39 — REGNUM

Этой весной лидер фракции германских «Левых» в бундестаге Сара Вагенкнехт объявила о своем постепенном уходе из первых рядов политики. В интервью изданию Super Illu, приуроченном к ее 50-летию, Вагенкнехт рассказала о причинах своего решения.

Два месяца в первой половине года о Вагенкнехт ничего не было слышно. После этого она объявила, что по истечении срока своих полномочий председателя парламентской фракции больше не будет выставлять свою кандидатуру на внутрипартийных выборах.

«Да, у меня было выгорание. (…) Два месяца я провела на больничном. Врач сказал мне недвусмысленно: Вы не можете так дальше продолжать!» — пояснила она.

Говоря о своем будущем, Сара Вагенкнехт выразила надежду, что ей предстоит прожить еще много счастливых лет вместе с ее супругом, 75-летним Оскаром Лафонтеном. Он является одним из основателей партии «Левые».

«Я редко была так счастлива, как сегодня. Я живу в великолепных отношениях, которые дают мне столько силы и поддержки, сколько человек не может купить ни за какие деньги мира», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Лафонтен и Вагенкнехт создали беспартийное общественно-политическое движение «Подъем». В конце года Сара Вагенкнехт поддержала протесты «желтых жилетов» во Франции и призвала недовольных граждан Германии к весне выйти на улицы. Однако весной после болезни она объявила, что уйдет из руководства «Левых». 16 июля Вагенкнехт отметила 50-летие.

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