В новом левом движении Сары Вагенкнехт рассмотрели национал-социализм

Берлин, , 15:34 — REGNUM Новое левое движение политика Сары Вагенкнехт «Подъем» играет с огнем национал-социализма, пишет профессор истории Михаэль Вольфсон в своей статье «Является ли движение Вагенкнехт и Лафонтена национал-социалистическим». Статья опубликована в немецком издании Bild 16 августа.

То, что движение Сары Вагенкнехт намерено в первую очередь защитить национальный немецкий рабочий класс, безработных и молодежь, можно доказать с помощью нескольких цитат. Очень полезно помогать этим группам. Однако это не меняет того факта, что здесь разыгрывается национальная карта, пишет Вольфсон.

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Термин «национальный» в немецком дискурсе тождественен слову «правый». Вагенкнехт и ее супруг Оскар Лафонтен хотят перетянуть сторонников правой партии «Альтернатива для Германии» (АфД) на себя. Любое ослабление АфД должно поощряться. Но тот, кто вытаскивает национальную карту, не должен удивляться или возмущаться тем, что границы между правым и левым размываются.

Недавно фрау Вагенкнехт подчеркнула, что у нее и ее движения нет «ресентимента» по отношению к иностранцам. Другими словами, она описывает немецкий национализм с человеческим лицом. Существует очевидный спрос на это. Предыдущие партии не смогли предложить ничего. Теперь Вагенкнехт и Лафонтен борются и за избирателей АфД.

Национал-социалисты придавали большое значение тому, чтобы быть не обычной партией, а «движением». Вагенкнехт и Лафонтен не являются (пока?) правыми. Однако они недвусмысленно нацелены не в последнюю очередь на правую «клиентуру», уверен Вольфсон. Они играют с огнем национал-социализма, называя свое движение «Подъем».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Сара Вагенкнехт презентовала свое движение Aufstehen. Вагенкнехт разошлась с руководством своей партии «Левые» в видении миграционного вопроса.

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