Киев, , 12:10 — REGNUM

Министерство иностранных дел Украины уже подготовило перечень ответных мер в связи с решением России упростить получение паспортов РФ для граждан Украины, проживающих в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в официальном заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Киев решительно осудил упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО перечень мер для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины», — заявили в дипмиссии.

Ранее по теме: Путин упростил выдачу российских паспортов для всех жителей Донбасса

Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса — Лавров

В ведомстве категорически потребовали от России «безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия».

В МИД добавили, что Киев не намерен признавать этот указ президента РФ. Также в министерстве отметили, что ожидают непризнания этих российских документов и от международных партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получать российское гражданство в упрощённом порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский поручил упростить процедуру выдачи гражданства Украины