Дюрен, , 11:15 — REGNUM

На западе Германии сегодня, 18 июля, с раннего утра сотрудники полиции начали операцию против предполагаемых исламских экстремистов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

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По данным правоохранительных органов, оперативные мероприятия проводятся в городах Кёльн и Дюрен на западе страны.

«Рейды начались около четырёх часов утра в четверг и сосредоточились на квартире в Дюрене, где офицеры полиции искали «конкретные улики», указывающие на планы нападения», — говорится в сообщении издания.

В полиции пояснили, что обыски в квартирах исламских экстремистов проводятся на фоне подозрений в возможных планах совершения теракта, сведения о которых предоставила служба безопасности.

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