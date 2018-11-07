Власти Германии проверяют личность мигрантов по данным мобильных телефонов

Берлин, , 09:23 — REGNUM Немецкое федеральное ведомство по вопросам миграции (BAMF) анализирует данные мобильных телефонов просителей убежища, чтобы проверить подлинность их личности. Однако те зачастую оказываются на шаг впереди.

Как рассказал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заместитель руководителя BAMF Маркус Рихтер, к ноябрю 2018 года его ведомство изучило данные 15 тыс. мобильных устройств для проверки происхождения просителей убежища. С помощью программного обеспечения, умеющего распознавать арабские диалекты, были проверены 9 тыс. образцов записей голоса. Примерно в 10% случаев техника дала наводки к открытым вопросам.

Сейчас уже не может произойти аналогичного случая: некоторое время назад солдат бундесвера Франко А. выдал себя за беженца из Сирии, получил социальное пособие, но позже был опознан как правый экстремист. Его обвинили в планировании покушения на министра юстиции, а ныне министра иностранных дел Хайко Мааса.

BAMF в 2018 году использует четыре вспомогательные технические системы. Для оценки данных телефонов существуют серьезные препятствия, анализу могут быть подвергнуты только определенные данные. Например, геоданные фотографий, но не сами изображения. Однако и геоданные уже помогли разоблачить большое количество фальшивых «просителей убежища». Теперь мигранты учатся обходить эти проверки.

«Уже появились мобильные телефоны с искаженными данными, в которые были загружены фото, сделанные в определенных регионах происхождения. Они должны служить доказательством того, что кто-то действительно оттуда родом», — сказал Рихтер.

Кроме того, BAMF выявило телефоны, оснащенные одинаковыми данными — «явно подготовленные на проверки властями».

Компьютер в настоящее время распознает пять арабских диалектов, сейчас добавляются новые. По словам Рихтера, в подобной технической новинке заинтересованы Австрия, Нидерланды и Швеция.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года BAMF оказалось в центре крупного скандала. Выяснилось, что высокопоставленная чиновница за взятки незаконно выдала тысячи разрешений на предоставление убежища мигрантам из Сирии.