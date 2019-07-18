Анкара, , 07:58 — REGNUM

Решение США об исключении Турции из программы поставок истребителей F-35 не соответствует духу сотрудничества в НАТО и лишено каких-либо законных оснований. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции, опубликованном 17 июля на сайте ведомства.

Исключение Турции из программы поставки F-35 из-за закупки Анкарой российских систем ПВО С-400 является несправедливым, считают в турецком МИД. В сообщении отмечается, что Вашингтон отказался от участия в рабочей группе по решению этого вопроса, что свидетельствует о предвзятом отношении США.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции считают, что дружеский характер отношений между Анкарой и Вашингтоном должен быть доказан не просто риторикой, но и совместными практическими действиями по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит продажу истребителей F-35 Турции из-за поставок российских систем ПВО С-400. По словам Трампа, Турция разместила заказ на покупку 100 истребителей.

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