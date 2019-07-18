Анкара, , 02:22 — REGNUM

Решение Вашингтона отказать Турции в поставках истребителей F-35 незаконно, сообщили в Министерство иностранных дел Турции.

Обращаясь к американской стороне, турецкие дипломаты отметили, что Вашингтон оставил без ответа предложение Анкары о создании совместно с НАТО рабочей группы по С-400. Эту ошибку Штаты должны исправить, поскольку она портит стратегические отношения США и Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме 17 июля заявили, что Анкара не получит F-35 из-за покупки российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Вашингтон подчёркивает, что, приобретая российское вооружение, Анкара идёт против НАТО.

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