Санкт-Петербург, , 21:16 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в среду, 17 июля, приехал в Невский район и посетил СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87», сообщает издание «Невские новости».

Эта поликлиника примечательна тем, что еще в 2017 году стала первой площадкой в городе, где внедрили систему «Бережливая поликлиника». Она обслуживает взрослое население Невского района, численность прикрепленных пациентов составляет 53,5 тысячи человек. Фактически поликлиника каждый день принимает более 1000 пациентов.

Для того чтобы поликлиника стала «бережливой», специалисты провели ее реконструкцию и перепланировку. Теперь больные и здоровые пациенты разделены на два потока, а тем, кто проходит диспансеризацию, нет нужды ходить по всем коридорам медицинского учреждения и контактировать с больными.

Зарегистрироваться на прием теперь можно при помощи «Единой карты петербуржца». Она работает на установленных в поликлиниках терминалах. Все эти меры направлены на то, чтобы максимально сократить время ожидания приема врача.

Ранее в среду Александр Беглов поручил очистить акваторию Ивановского карьера. При этом обещать, что он станет безопасным для купающихся, нельзя. Для начала специалистам предстоит провести множественные пробы.

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