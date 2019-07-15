Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM

Убрать несанкционированные мусорные свалки и привлечь владельцев территорий к ответственности потребовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

По его словам, на его страницу Вконтакте поступает большое количество жалоб на стихийные мусорные кучи.

На сегодняшний день по данным общественных организаций в Петербурге насчитывается 36 несанкционированных свалок практически во всех районах города. Главным образом, это строительный и бытовой мусор, старые покрышки, а также отходы, образовавшиеся после демонтажа зданий и сооружений.

«Я уверен, что это далеко не полный перечень», — цитирует слова временно исполняющего обязанности главы города официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко в течение недели провести ревизию всех стихийных свалок и ликвидировать их, а также определить ответственных и собственников территорий, которые будут привлекаться к административной ответственности.

«Не важно бюджетный или частный собственник — все должны быстро и качественно убирать. Нельзя экономить на вывозе мусора», — сказал временно исполнябщий обязанности главы города.

Александр Беглов также подчеркнул, что по прошествии недели он лично проинспектирует на наличие несанкционированных свалок те места, на которые поступают жалобы.